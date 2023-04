De biquíni fininho, Sasha Meneghel surge magérrima em passeio de barco

Sasha Meneghel destaca o seu corpaço sarado e bronzeado ao relaxar em um passeio de barco

A modelo Sasha Meneghel Szafir (24) aproveitou o final de semana para curtir um passeio de barco com o seu marido, o cantor João Figueiredo (23). Nesta quarta-feira, 19, ela abriu um álbum de fotos do seu momento de relaxar ao ar livre e encantou seus seguidores com tanta beleza.

A filha de Xuxa (60) e Luciano Szafir (54) surgiu apenas de biquíni fininho e ostentou seu corpo sarado e bronzeado enquanto descansava na tarde de sol. Nos comentários do post, ela foi muito elogiada pelos seguidores.

“Tão linda”, disse um fã. “Gata demais”, afirmou outro. “Diva lindíssima”, comentou mais um.

++ Sasha Meneghel fica em 'choque' com previsão de gravidez

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SASHA (@sashameneghel)

Xuxa Meneghel fala sobre Sasha Meneghel

Em entrevista na edição comemorativa de CARAS em seu aniversário de 60 anos, Xuxa Meneghel relembrou como a filha ficou ao descobrir que a mãe foi um ícone da moda. “Na faculdade de Moda em que ela estudava, foram falar dos anos 1980 e mostraram uma imagem minha. Ela fotografou uma imagem minha. Ela fotografou na hora e disse que eu era um ícone, ficou orgulhosa. Ter sido uma pessoa que lançou moda a surpreendeu. Foi bacana, porque achava que ela tinha vergonha de ser minha filha”, disse ela.

Então, ela explicou o motivo de ter pensado isso. “Por exemplo, quando alguém dizia que parecia comigo, ela não reagia e isso me machucava. Mas, em 2022, ela fez fotos com os meus antigos looks. Chorei ao saber que a ideia partiu da Sasha por ela me considerar um exemplo no universo da moda, que está ligada à carreira que ela escolheu. Sasha sempre foi meu maior orgulho, mas eu não sentia reciprocidade. Hoje, vejo que ela me admira”, declarou.

Além disso, a comunicadora contou o que Sasha a inspira. “Sempre gostei mais de crianças e bichos. Já a minha filha sempre foi apaixonada por idosos. Ela trata os mais velhos com muito respeito. Depois da Sasha, comecei a olhar com mais carinho para os idosos”, afirmou.