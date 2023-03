Sasha Meneghel fica em 'choque' com previsão de gravidez

Sasha Meneghel faz 'previsão' nas redes sociais e o resultado de possível gravidez deixa a jovem em 'choque': 'Tá feliz né Xuxa?'

A modelo Sasha Meneghel (24) reagiu de forma divertida ao ver uma previsão de que pode engravidar nos próximos três anos. Nesta sexta-feira, 31, ela brincou com um filtro nas redes sociais que faz 'previsões do futuro' para ver o que poderia acontecer em sua vida nos próximos anos. Então, ela ficou em 'choque' ao ver que apareceu uma barriga de grávida entre os anos de 2024 e 2026.

Nas imagens, Sasha fez uma expressão de 'choque e surpresa' e depois caiu na risada. Ela ainda escreveu uma mensagem para a mãe, a apresentadora Xuxa Meneghel (60), que torce muito para a filha ter um bebê logo. “Tá feliz né Xuxa?”, disse ela.

Em entrevista ao programa Fantástico, da Globo, Xuxa contou sobre a ansiedade para ser avó. “Ah, bicho, agora com 60, é avó. É Vovó Xuxa que está doida para ser chamada de Vovuxa, Vovó Xuxa, de vó! Já pensou? Vó! Ah, que delícia que vai ser”, afirmou ela.

Xuxa Meneghel fala sobre Sasha Meneghel

Em entrevista na edição comemorativa de CARAS em seu aniversário de 60 anos, Xuxa Meneghel relembrou como a filha ficou ao descobrir que a mãe foi um ícone da moda. “Na faculdade de Moda em que ela estudava, foram falar dos anos 1980 e mostraram uma imagem minha. Ela fotografou uma imagem minha. Ela fotografou na hora e disse que eu era um ícone, ficou orgulhosa. Ter sido uma pessoa que lançou moda a surpreendeu. Foi bacana, porque achava que ela tinha vergonha de ser minha filha”, disse ela.

Então, ela explicou o motivo de ter pensado isso. “Por exemplo, quando alguém dizia que parecia comigo, ela não reagia e isso me machucava. Mas, em 2022, ela fez fotos com os meus antigos looks. Chorei ao saber que a ideia partiu da Sasha por ela me considerar um exemplo no universo da moda, que está ligada à carreira que ela escolheu. Sasha sempre foi meu maior orgulho, mas eu não sentia reciprocidade. Hoje, vejo que ela me admira”, declarou.

Além disso, a comunicadora contou o que Sasha a inspira. “Sempre gostei mais de crianças e bichos. Já a minha filha sempre foi apaixonada por idosos. Ela trata os mais velhos com muito respeito. Depois da Sasha, comecei a olhar com mais carinho para os idosos”, afirmou.