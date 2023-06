De biquíni fininho, Mulher de Cristiano Ronaldo empina bumbum em iate: "Sereia"

Esposa de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez exibe boa forma em dia de sol na Itália

Na manhã desta terça-feira, 27, a modelo e influenciadora argentina Georgina Rodríguez, recebeu diversos elogios após dividir com os seus mais de 50 milhões de seguidores alguns cliques enquanto aproveitava o dia ensolarado em Sardenha, durante um passeio de iate na Itália, após temporada do marido na Arábia Saudita.

A famosa, que é casada com o jogador de futebol do Al-Nassr e da Seleção Portuguesa Cristiano Ronaldo, colocou o corpão para jogo em um biquíni fininho e chamou atenção dos fãs ao empinar o bumbum no reflexo do espelho da embarcação.

Já em outros cliques, Gio surgiu com os cabelos molhados e deixou suas curvas em evidência ao posar deslumbrante enquanto se refrescava no mar. "Sereia encalhada”, escreveu ela na legenda, acompanhada por emoji de guarda-sol.

Juntos oficialmente, desde 2016, Cristiano e Georgina são pais de Alana Martina, de 5, Bella, de 1 ano e um mês, e dos gêmeos Eva e Matteo, de 5, além de Cristiano Jr., de 12. O casal se conheceu em uma loja de grife em que Gio trabalhava na Espanha.

Recentemente, Georgina dividiu na web o momento do reencontro de Cristiano com os filhos, após o craque passar um período longe de casa."Muito amor guardado para dar ao papai", declarou ela na legenda acompanhado pela hashtag #família.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE GEORGINA RODRÍGUEZ:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Georgina Rodríguez (@georginagio)

Cristiano Ronaldo aproveita passeio de barco ao lado de Georgina Rodríguez

Na última semana,Cristiano Ronaldo curtiu um momento para lá de tranquilizante ao lado de sua família. Através do Instagram, ele e a esposa apareceram em momentos diferentes durante um passeio com os filhos.

O atleta compartilhou uma selfie tirada por Georgina enquanto os dois estavam renovando o bronzeado deitados no barco. No registro, Cristiano ostenta seu tanquinho para lá de trincado, com um short preto. Já Georgina ostentou toda sua boa forma com um biquíni verde que exalta ainda mais suas curvas.