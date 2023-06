Georgina Rodríguez encanta ao mostrar lado paizão de Cristiano Ronaldo: "Família"

Mulher de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez exibe reencontro do jogador com os filhos após retorno para casa

De volta ao aconchego da família, depois de conquistar a vitória de Portugal na Islândia, o jogador de futebol do Al-Nassr e da Seleção Portuguesa, Cristiano Ronaldo, matou a saudade dos herdeiros na manhã desta quarta-feira, 21.

O craque embarcou em um jatinho particular com destino direto para a sua residência na Arabia Saudita, onde mora com a família e foi se reencontrar com os filhos após passar um período longe de casa.

Por meio de suas redes sociais,a influenciadora e esposa do atleta, Georgina Rodríguez mostrou para os mais de 47 milhões de seguidores o momento do reencontro, onde foi possível ver que Cristiano não escondeu a alegria e animação ao ser recebido com muito carinho pelos pequenos, Alana Martina e os gêmeos Matteo Ronaldo e Eva Maria.

No registro, as crianças aparecem correndo felizes da vida em direção ao papai coruja para dar um abraço. "Muito amor guardado para dar ao papai", declarou ela na legenda acompanhado pela hashtag #família.

"Eu levo um susto toda vez que vejo ele falando em português kkkkk me esqueço kkkk!", declarou uma internauta. "Além de ser o melhor jogador, ainda é um ótimo pai!", disparou outra; "Que família linda", disse um terceiro.

Vale ressaltar que o craque português e a modelo argentina também são pais da pequena Bella Esmeralda, de um ano. Além disso, o jogador também é pai de Ronaldo Jr (12), de seu antigo relacionamento com a modelo Irina Shayk.

Cristiano Ronaldo exibe boa forma ao curtir piscina da mansão milionária com a família

Há poucos dias, Cristiano Ronaldo encantou os internautas nas redes sociais. Isso porque o craque da Al-Nassr derreteu o coração dos fãs ao compartilhar um momento íntimo e especial na companhia dos filhos na piscina da mansão, localizada em Riad, na Arábia Saudita.

Em sua conta oficial do Instagram, o galã publicou uma série de fotos em que aparece curtindo o dia de sol na piscina de luxo com os filhos. Na legenda da publicação Cristiano falou sobre o tempo de descanso. "Momentos felizes em família! "