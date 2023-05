Cristiano Ronaldo exibe boa forma ao curtir piscina da mansão milionária com a família

Ao lado da família, Cristiano Ronaldo aproveitou a folga para relaxar na área externa de sua mansão; veja

Na tarde desta sexta-feira, 05, Cristiano Ronaldo (38) encantou os internautas nas redes sociais. Isso porque o craque da Al-Nassr derreteu o coração dos fãs ao compartilhar um momento íntimo e especial na companhia dos filhos na piscina da mansão, localizada em Riad, na Arábia Saudita.

Em sua conta oficial do Instagram, o galã publicou uma série de fotos em que aparece curtindo o dia de sol na piscina de luxo com os filhos Bella Esmeralda (1) e Mateo (5), frutos do casamento com a influencer Georgina Rodríguez (29), além deEva, de (5), Alana Martina (3). O jogador também é pai de Ronaldo Jr (12), de seu antigo relacionamentocom a modelo Irina Shayk.

Na legenda da publicação Cristiano contou que aproveitou a tarde para curtir com a família. "Momentos felizes em família! ", disse ele. A postagem foi um sucesso e rapidamente recebeu diversas curtidas e reações dos milhares de admiradores.

Vale lembrar que o craque português assinou seu contrato com os árabes no início deste ano. De acordo com a imprensa europeia, os rendimentos de CR7 chegam a cerca de R$1 bilhão.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE CRISTIANO RONALDO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Filha de Cristiano Ronaldo passa por cirurgia aos 5 anos na Arábia Saudita

No início desta semana Cristiano Ronaldo d Georgina Rodríguez, levaram um susto daqueles. Isso porque a filha do casal, Alana Martina, de apenas cinco anos de idade, precisou ser submetida a uma cirurgia de emergência em um hospital na Arábia Saudita, para a retirada o apêndice. Segundo a revista Flash, a cirurgia deu tudo certo e a filha do casal passa bem.