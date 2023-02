Ao lado de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez abre álbum de fotos de passeio em família

Após se mudar para país árabe, Georgina Rodríguez mostrou fotos de seu passeio pelo deserto ao lado de Cristiano Ronaldo e dos filhos

Novo lar! Georgina Rodríguez (29) encantou os seguidores das redes sociais na manhã desta terça-feira,07, ao dividir uma sequência de cliques ao lado de sua família na Arábia Saudita, após Cristiano Ronaldo (38) ser contratado para jogar no clube árabe de futebol Al-Nassr.

Em seu perfil no Instagram, a modelo mostrou que está sabendo aproveitar o tempo em família ao publicar diversas fotos do passeio pelo deserto que fez ao lado do maridão e dos quatro filhos do casal, Alana Martina e Bella Esmeralda e dos gêmeos Eva e Mateo, do antigo relacionamento do jogador.

"Um dia maravilhoso", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os cliques encantaram os internautas, que encheram a postagem de elogios. "Família divina, amo vocês!” , disse uma seguidora. "Lindoooos", escreveu outra. "A rainha do deserto", falou uma admiradora.

VEJA AS FOTOS DE GEORGINA RODRIGUEZ AO LADO DA FAMÍLIA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Georgina Rodríguez (@georginagio)

Aniversário!

FESTA! Cristiano Ronaldo completou 38 anos na última terça-feira, 06, e entre as inúmeras homenagens, recebeu uma declaração apaixonante da mulher, Georgina Rodríguez, com quem está junto desde 2016.

A esposa do jogador, não deixou a data passar em branco e postou uma linda homenagem para o craque nas redes sociais.

"Feliz dia para o amor da minha vida. Apaixonado por você e pelo que somos juntos. 6 Bênçãos", disse ela, citando o número de filhos do jogador. Três são com ela.