Georgina Rodríguez comemora aniversário de 38 anos de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez está com Cristiano Ronaldo desde 2016 e tem filhos com o jogador de futebol

No último domingo, 5, Cristiano Ronaldo completou 38 anos. Ao lado dos amigos e da família, o craque português curtiu muito o aniversário, que é o primeiro comemorado na cidade de Riad, Arábia Saudita, sede de seu novo clube, o Al-Nassr.

Georgina Rodríguez, parceira do jogador, não deixou a data passar em branco. Após curtir a festa do português, ela postou uma linda homenagem em seu Instagram.

"Feliz dia para o amor da minha vida. Apaixonado por você e pelo que somos juntos. 6 Bênçãos", disse ela, citando o número de filhos do jogador. Três são com ela.

Os dois tiveram três filhos juntos, mas um acabou falecendo no parto em abril do ano passado. Alana Martina e Bella Esmeralda são as filhas do casal. Cristiano Ronaldo também é pai de Cristiano Jr. e dos gêmeos Eva e Mateo.

Na Arábia Saudita, onde Cristiano vai jogar, os dois não poderiam viver juntos, já que as leis do país não permitem que casais não casados vivam na mesma casa. Porém, o governo abriu uma exceção para o craque português, que é visto como um embaixador da nação para uma futura candidatura a sede de uma Copa do Mundo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Georgina Rodríguez (@georginagio)

No começo do ano, a modelo usou as redes sociais para compartilhar algumas fotos de sua luxuosa festa de aniversário.

Em seu perfil no Instagram, ela postou uma sequência de cliques do evento, que estava decorado com vários balões e contou com um bolo de três andares. Além disso, a aniversariante surgiu usando um vestido longo branco, justinho, ao lado dos filhos, enteados e do jogador.

"29 anos completados rodeada de pessoas e pessoinhas que amo de todo o meu coração. Grata imensamente a Deus por tudo. Obrigada a todos por terem dedicado um pouquinho do seu tempo me parabenizando e me mandando tanto carinho", agradeceu Georgina na legenda da publicação.