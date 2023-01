Com festa luxuosa, mulher de Cristiano Ronaldo comemora aniversário de 29 anos ao lado da família

Georgina Rodríguez, mulher de Cristiano Ronaldo, mostrou detalhes de sua festa de aniversário nas redes sociais

Georgina Rodríguez usou as redes sociais para compartilhar algumas fotos de sua luxuosa festa de aniversário. A modelo, casada com o jogador Cristiano Ronaldo (37) completou 29 anos na última sexta-feira, 27, e comemorou a data especial ao lado dos amigos e familiares.

Em seu perfil no Instagram, ela postou uma sequência de cliques do evento, que estava decorado com vários balões e contou com um bolo de três andares. Além disso, a aniversariante surgiu usando um vestido longo branco, justinho, ao lado dos filhos, enteados e do marido.

"29 anos completados rodeada de pessoas e pessoinhas que amo de todo o meu coração. Grata imensamente a Deus por tudo. Obrigada a todos por terem dedicado um pouquinho do seu tempo me parabenizando e me mandando tanto carinho", agradeceu Georgina na legenda da publicação.

A modelo e o jogador do Al-Nassr são pais de Alana Martina, de 5 anos, e Bella Esmeralda (9 meses). O atacante também é pai de Cristiano Jr., de 12 anos, e dos gêmeos Mateo Ronaldo e Eva Maria, de 5 anos, que nasceram via barriga de aluguel.

Confira as fotos do aniversário de Georgina Rodríguez:

