Georgina Rodríguez curte piscina com os filhos: ‘Minha vida’

Modelo argentina Georgina Rodríguez aproveita últimos dias de férias com filhos que tem com Cristiano Ronaldo

Nesta quarta-feira, 26, a modelo argentina Georgina Rodríguez (29) usou suas redes sociais para mostrar que estava aproveitando os últimos dias de férias ao lado dos filhos de uma forma deliciosa! Curtindo a piscina da mansão da família, a morena apareceu com os pequenos na água.

Casada com o jogador de futebol da Seleção Portuguesa e do Al-Nassr Cristiano Ronaldo, desde o ano de 2016, Georgina possui quatro filhos com um dos maiores nomes da história do esporte. Alana Martina, de cinco anos de idade, Bella Esmeralda, de um aninho apenas, que não estavam na água.

Junto da modelo, estavam o casal de gêmeos Eva e Mateo. Em um primeiro story em seu perfil oficial no Instagram, a argentina disse: “Últimos dias de férias. Ainda que não tenha deixado de trabalhar”. Já em outro, compartilhou uma foto com os dois filhos e disse: “Minha vida”, completando com um emoji de coração vermelho.

Caption

Georgina Rodriguez - Créditos: Reprodução / Instagram



Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: saiba qual é o valor da fortuna do casal

Após os rumores de que Cristiano Ronaldo estaria vivendo uma crise no casamento com Georgina Rodriguez, a imprensa internacional começou a cogitar como seria a divisão de bens do casal famoso e o valor da fortuna deles veio à tona.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!