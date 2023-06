Cristiano Ronaldo aproveita passeio de barco ao lado de Georgina Rodríguez

Jogador português Cristiano Ronaldo e modelo Georgina Rodríguez curtem passeio de barco com a família

Nesta quinta-feira, 22, o jogador de futebol do Al-Nassr e craque da Seleção Portuguesa, Cristiano Ronaldo, curtiu um momento para lá de tranquilizante ao lado de sua mulher, a modelo argentina Georgina Rodríguez, e os filhos do casal.

Através de seus perfis oficiais no Instagram, os pombinhos apareceram em momentos diferentes durante o passeio. Cristiano Ronaldo compartilhou uma selfie tirada por Georgina enquanto os dois estavam renovando o bronzeado deitados no barco. O português colocou alguns emojis de onda, sol e coração para ilustrar a postagem, junto das hashtags ‘férias’ e ‘amor’.

No clique, Cristiano ostenta seu tanquinho para lá de trincado, mesmo aos 38 anos de idade, o atleta ainda se mantém no mais alto nível, aproveitando suas férias do fim da temporada do futebol da Arábia Saudita, com um short preto. Já Georgina ostentou toda sua boa forma com um biquíni verde que exalta ainda mais suas curvas.

Em seu próprio perfil no Instagram, Georgina também compartilhou alguns cliques ao lado da família durante o passeio. Em um deles, os filhos aparecem ao lado do casal sentados na ponta do barco, enquanto em outra, a modelo mostrou um momento paizão do craque português, brincando com os filhos na água. “Amor”, escreveu a argentina na legenda da publicação.

Cristiano Ronaldo é pai de Cristiano Ronaldo Jr., de 12 anos, fruto de seu relacionamento com outra mulher que nunca teve sua identidade revelada. Já com Georgina, o casal é pai de quatro filhos, Alana, de 5 anos, os gêmeos Mateo Ronaldo e Eva Maria, também de 5 anos, e, por fim, Bella Esmeralda, de apenas 11 meses.

