De biquíni fininho, Jade Picon escandaliza ao exibir corpão monumental: "Zero defeitos"

A atriz e ex-participante do BBB 22Jade Piconestá curtindo as suas férias na Croácia ao lado de alguns amigos, e aproveitou o cenário paradisíaco para tirar algumas fotos de biquíni, exibindo seu corpão sarado.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a influenciadora digital chamou a atenção ao mostrar suas curvas impecáveis ao surgir usando um biquíni azul. Na primeira imagem, ela aparece na escada de um barco. Em outra, ela está deitada em algumas rochas, ostentando seu abdômen sarado. Por fim, Jade aparece caminhando ao lado de uma amiga.

Ao dividir os registros da viagem com seus seguidores, a irmã de Leo Picon celebrou as férias. "Dia 3", escreveu ela, que recentemente esteve no ar na novela Travessia, da TV Globo, interpretando a protagonista Chiara.

Jade deixou os fãs impressionados com sua beleza e boa forma. "Linda", comentou a jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves. "Zero defeitos", afirmou outra. "Da até vontade de malhar todo dia e só comer folha pra ter esse corpo", confessou uma fã. "A pequena sereia da vida real", falou mais uma.

Confira as fotos de Jade de biquíni:

Jade revela como lida com as críticas

Recentemente, a atriz Jade Picon virou piada nas redes sociais ao contar que cozinhava “salada” em uma entrevista no Altas Horas. A ex-BBB, então, abriu o coração e contou como lida com a repercussão negativa, durante sua participação no programa matinal da Globo, o Encontro.

Além de se tornar um ‘meme’, a artista também lembrou que sofreu muitas críticas quando entrou para o elenco da última novela das nove da emissora, Travessia: "Os desafios eram diários, mas eu não tenho vergonha nenhuma, tudo na vida é um processo. Tenho uma base muito forte, minha família e as pessoas que trabalham comigo. E, claro, terapia. Faço desde os 14 anos, muitas noites já fui dormir chorando", contou ela, explicando que hoje em dia sabe diferenciar que alguns comentários são importantes para melhorar em seu trabalho.

