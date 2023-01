De biquíni fininho, ex-BBB Gizelly Bicalho ostenta curvas perfeitas na praia: "Maravilhosa"

A ex-BBB Gizelly Bicalho chamou a atenção dos seguidores ao exibir sua boa forma em dia de praia

A ex-BBB Gizelly Bicalho (31) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques em que aparece exibindo sua boa forma.

Nas imagens publicada no feed do Instagram nesta quarta-feira, 18, a advogada e influenciadora digital aparece na praia, usando um biquíni fininho azul, enquanto faz algumas poses, e deixou os fãs impressionados com sua barriga sarada e suas curvas perfeitas.

"O que eu queria para hoje!!", confessou a ex-BBB na legenda da publicação, mostrando que os registros foram feitos em Caraíva, na Bahia.

A postagem rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Que mulher perfeita", escreveu outra. "Isso que é um furacão", falou uma admiradora, fazendo referência ao emoji que Gizelly usava no reality. "Linda, charmosa e poderosa", comentou uma fã.

Confira as fotos de Gizelly Bicalho de biquíni:

Gizelly faz reflexão após sofrer acidente

Recentemente, a advogada e ex-participante do Big Brother Brasil Gizelly Bicalho decidiu refletir um pouco sobre o acidente que sofreu de carro no final de dezembro, enquanto viajava pelo estado da Bahia.

Ela aproveitou a publicação para agradecer a nova chance que recebeu. "Recebi pela quinta vez!! A chance de estar vivaaaa!! Eu sei que Deus tem um propósito em minha vida e eu estou pronta pra receber, meu pai!! Maria passa na frente e meu anjo da guarda sempre juntinho. Bora viver, agradecer e sermos caridosos. Afinal, dessa vida não se leva nada", escreveu a ex-BBB.

