Gizelly Bicalho faz reflexão depois de sofrer acidente de carro

Ex-BBB e advogada Gizelly Bicalho publica vídeo feito após acidente que sofreu no final de dezembro

Nesta quinta-feira, 5, a advogada e ex-participante do Big Brother Brasil Gizelly Bicalho (31) decidiu refletir um pouco sobre o acidente que sofreu de carro no final de dezembro, enquanto viajava pelo estado da Bahia.



Gizelly aproveitou para agradecer a nova chance que recebeu, e achou necessário compartilhar com seus fãs a mensagem. “Recebi pela quinta vez!! A chance de estar vivaaaa!! Eu sei que Deus tem um propósito em minha vida e eu estou pronta pra receber, meu pai!! Maria passa na frente e meu anjo da guarda sempre juntinho. Bora viver, agradecer e sermos caridosos. Afinal, dessa vida não se leva nada”, escreveu a advogada na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.



Enquanto no vídeo, a ex-sister escreveu outra mensagem: “Esse foi o dia seguinte ao acidente, mas Deus foi misericordioso e nos permitiu viver! Dia de muita gratidão e de curtir cada segundo dessa vida maravilhosa! Agradeça e viva! Afinal, a nossa vida é um sopro!”, dizia a advogada.

Veja a publicação da ex-participante do Big Brother Brasil e advogada Gizelly Bicalho onde ela faz uma reflexão após seu acidente de carro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gizelly Bicalho 🌪 (@gizellybicalho)



Ex-BBB Gizelly Bicalho é arremessada em acidente de carro

A ex-BBB Gizelly Bicalho impressionou nesta quinta-feira, 29, ao compartilhar fotos de um carro todo amassado na estrada. Sem ferimentos, ela registrou como ficou o veículo em que estava e revelou ter vivido um livramento ao sair bem do episódio.

"Mais um livramento de Deus, mais um milagre. Deus é pai! Maria passa na frente e meu anjo da guarda sempre ao lado. Estrada do prado para itamaraju, muitos buracos, direção super segura e bem devagar, mas quando estávamos passando nesse buraco fomos surpreendidos com esse caminho no nosso fundo que não conseguiu frear e fomos arremessados, mas ninguém me feriu", contou.