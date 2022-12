Ex-BBB Gizelly Bicalho é arremessada em acidente de carro: ''Livramento''

Na rede social, ex-BBB Gizelly Bicalho compartilhou fotos de carro amassado e revelou ter sofrido acidente

A ex-BBB Gizelly Bicalho (31) impressionou nesta quinta-feira, 29, ao compartilhar fotos de um carro todo amassado na estrada. Sem ferimentos, ela registrou como ficou o veículo em que estava e revelou ter vivido um livramento ao sair bem do episódio.

"Mais um livramento de Deus, mais um milagre. Deus é pai! Maria passa na frente e meu anjo da guarda sempre ao lado", começou desabafando.

Ao exibir o carro com a traseira toda destruída e a estrada cheia de irregularidades, a advogada explicou como aconteceu o acidente. Segundo ela, a viagem estava sendo feita com cautela e sem velocidade, quando foram surpreendidos.



"Estrada do prado para itamaraju, muitos buracos, direção super segura e bem devagar, mas quando estávamos passando nesse buraco fomos surpreendidos com esse caminho no nosso fundo que não conseguiu freiar e fomos arremessados, mas NGM me feriu", contou que está bem.

Veja fotos do acidente envolvendo Gizelly Bicalho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gizelly Bicalho 🌪 (@gizellybicalho)

Gizelly Bicalho revela o que são os 'pontinhos' em sua virilha

Nos últimos dias, a ex-BBB Gizelly Bicalho revelou para os internautas o que seria uns "pontinhos" que tem na região da virilha. Após abrir uma caixinha de perguntas em seus stories, ela recebeu uma pergunta sobre o assunto e respondeu explicando melhor do que se trata.

Sincera, a influenciadora não fugiu da pergunta e explicou melhor o que é. "É de lipo, gente, quando faz lipo aqui olha, mas aqui perto da virilha ficou mais escuro", mostrou as marcas que tem na região da axila.

No início do ano, Gizelly Bicalho surpreendeu ao exibir o resultado da harmonização facial que fez para mudar sua aparência. A grande mudança ficou no olhar e na boca da advogada.

