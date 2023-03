De biquíni fininho, Ana Clara renova o bronzeado em dia na praia

Ana Clara capricha na pose e ostenta seu corpaço sarado ao aparecer só de biquíni em dia na praia

A apresentadora Ana Clara (25) elevou a temperatura das redes sociais nesta sexta-feira, 31, ao mostrar que curtiu o dia na praia. A estrela apareceu só de biquíni roxo no estilo fio-dental e fininho e ostentou seu corpaço absurdo.

A ruiva caprichou na pose ao aparecer deitada na areia enquanto renovava o bronzeado em um lindo dia ensolarado. Nos comentários, os fãs elogiaram a beldade. “Lindona”, disse um seguidor. “Uma perfeição”, afirmou outro. “Que gata”, declarou mais um.

Ana Clara renova o visual

Há poucos dias, Ana Clara surgiu com um novo visual. Mantendo os fios ruivos, a artista surgiu com os cabelos mais curtinhos para comandar a segunda temporada de Túnel do Amor no Multishow e no Globoplay, que foi apresentado por Marcos Mion.

Estilosa com o corte long bob, ao compartilhar a mudança, Ana Clara não escondeu a empolgação por estar à frente de um reality show seu pela primeira vez. "Programa novo, cabelo novo. Meu primeiro programa solo, Túnel do amor, tá chegando dia 26/04 no @multishow e @globoplay AAAAAAAAAAAAAAAAAA VOCÊS VÃO AMAR!!!!!!!", iniciou ela.

"Se acostumem com essa carinha nova que agora é comercial, outdoor, foto, vídeo, trailer no cinema e tudo mais aquecendo pra chegada do programa!", disse ainda Ana Clara, ganhando elogios nos comentários.