De biquíni, filha de Flávia Alessandra esbanja beleza natural em fotos: ''Que espetáculo''

Cineasta Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra e do diretor Marcos Paulo, rouba a cena ao surgir tomando sol com o bumbum empinado

A cineasta Giulia Costa (23), filha de Flávia Alessandra (48), aproveitou o dia de sol na manhã desta quinta-feira, 04, no Rio de Janeiro, para renovar o bronzeado e roubou a cena nas redes sociais!

Nos registros, publicados em preto e branco em seu perfil no Instagram, a jovem surgiu deitada com o bumbum para cima usando um biquíni preto e óculos escuros e deu close na parte superior do peito, deixando à mostra a tatuagem que fez com a mãe, uma joaninha no ombro."Quinta é quase sexta", disse na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à gata. "Perfeita", "Simplesmente maravilhosa e linda", "Princesa", "Que maravilha", "Que espetáculo de mulher", "Gostosa", "Beldade", exaltaram.

Recentemente, Giulia se mudou da casa de Flávia e do padrasto, Otaviano Costa, e está morando sozinha. Ela mostrou alguns detalhes do apartamento e os perrengues dos primeiros dias da mudança.

Confira:

Giulia Costa se declara e mostra tatuagem em homenagem ao pai

Recentemente, Giulia Costa usou as redes sociais para relembrar com muita saudade seu pai, Marcos Paulo, que faleceu em 2012. O diretor de televisão, que morreu aos 61 anos em novembro de 2012 vítima de uma embolia pulmonar, estaria completando 72 anos se estivesse vivo.

Nos stories de seu Instagram, a recém-formada em cinema, que seguiu os passos do pai, fez questão de prestar uma linda homenagem. Ela compartilhou uma foto em que aparece ainda criança, agarradinha com Marcos Paulo. "Hoje ele faria 72 anos. Será que ele aceitaria que ficou velhinho? A caçula dele agora tem 23, é formada e trabalha", começou escrevendo Giulia.

"Pai, nem consigo explicar a falta que você faz. Tenho saudades de usar a apalavra 'pai', de você, da sua risada e seu cheiro. Queria estar te dando esse abraço apertado e te contando todas as novidades. Ich liebe dich", completou.