De biquíni exuberante, Luciana Gimenez escandaliza com corpaço mega torneado: ''Deusa''

Apresentadora Luciana Gimenez surgiu arrasadora em fotos de biquíni na Bahia e arrancou elogios

A apresentadora Luciana Gimenez (53) deu um show de beleza e boa forma ao mostrar fotos curtindo o início de sua viagem de fim de ano. Nesta terça-feira, 27, ela compartilhou cliques em um hotel na Bahia e chamou a atenção com suas curvas saradas.

Nos registros, a famosa ostentou seu corpaço torneado em um biquíni preto nada básico e impressionou os seguidores com sua beleza natural ao posar com os cabelos sem produção e sem muita maquiagem.

"Estou pronta para você, Bahia", disse Luciana Gimenez sobre o local escolhido para passar os últimos dias de 2022.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a apresentadora de muitos elogios. "Deusa", exclamaram os fãs ao ver os cliques arrasadores. "Gata", falaram outros. "Que mulher é essa?", questionaram alguns perplexos.

Recentemente, a artista surpreendeu ao repetir um look usado em seu aniversário de uma forma bem ousada para curtir a noitada com os amigos. Com adesivos nos seios, Gimenez quase revelou demais ao deixar o adereço em evidência.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Luciana Gimenez responde se casará novamente

A apresentadora Luciana Gimenez abriu uma caixinha de perguntas em seus stories na rede social neste sábado, 12, e desabafou sobre alguns questionamentos que recebe acerca de seu status de relacionamento.

Ao receber uma pergunta se casará novamente, a famosa comentou que se sente cobrada pelas pessoas de sempre estar em um próximo passo em sua vida. Namorando o empresário, Renato Breia, ela falou se pretende subir ao altar com o milionário, com quem assumiu relacionamento no final do último ano.

"Porque quando eu tava casada tinha boatos de que eu ia separar, ai agora eu separei boatos se eu vou casar de novo, quando eu tava solteira também se eu ia casar, então parece que o ser humano tá sempre querendo viver o próximo estágio, que tal viver o estágio que tamos nesse momento?", desabafou.