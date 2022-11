Luciana Gimenez repete look e dá toque ousado com adesivo no seio

Apresentadora Luciana Gimenez colocou adesivos nos seios ao repetir look ousado e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 12h49

A apresentadora Luciana Gimenez (53) mostrou que também repete look! Neste domingo, 13, ela decidiu colocar novamente a roupa ousada que usou em seu aniversário, mas com um toque especial.

Dessa vez, para curtir uma balada com os amigos, a famosa decidiu colocar adesivos nos bicos dos seios e deixá-los à mostra, exibindo parte do coração rosa que colocou no local.

No espelho de seu quarto, Gimenez fez um vídeo falando que iria colocar o mesmo cropped e saia pretos que usou durante a comemoração de seus 53 anos.

Durante a saída, ela brincou ao fazer uma selfie no espelho do banheiro dizendo que aconselha fazer fotos se beber drinks com ácool. "Se beber não fotografa", disse rindo.

Por fim, a apresentadora da RedeTV! fechou a noite com um registro no elevador de seu prédio, ostentando seu decote com o adesivo divertido.

Indignada, Luciana Gimenez responde se casará novamente

A apresentadora Luciana Gimenez abriu uma caixinha de perguntas em seus stories na rede social neste sábado, 12, e desabafou sobre alguns questionamentos que recebe acerca de seu status de relacionamento.

Ao receber uma pergunta se casará novamente, a famosa comentou que se sente cobrada pelas pessoas de sempre estar em um próximo passo em sua vida. Namorando o empresário, Renato Breia, ela falou se pretende subir ao altar com o milionário, com quem assumiu relacionamento no final do último ano.

"Porque quando eu tava casada tinha boatos de que eu ia separar, ai agora eu separei boatos se eu vou casar de novo, quando eu tava solteira também se eu ia casar, então parece que o ser humano tá sempre querendo viver o próximo estágio, que tal viver o estágio que tamos nesse momento?", desabafou.

