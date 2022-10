De biquíni e saia curtinha, Pocah aposta em look todo grifado para festa de aniversário

Cantora e ex-BBB Pocah elege look de mais de R$ 26 mil para comemorar seu aniversário de 28 anos com presença de famosos no Rio

A cantora Pocah completou mais um ano de vida na segunda-feira, 17, e não deixou a data especial passar em branco!

A ex-BBB fez um festão em boate na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro e recebeu um verdadeiro time de famosos na comemoração.

Para a ocasião, a famosa elegeu um look todo de grife. Com os cabelos soltos, a gata apostou no carão ao posar com biquíni, uma saia curtinha, casaco e botas da Gucci. Ao total, o look todo custa mais de R$ 26 mil. As botas custam em torno de R$ 7,1 mil; o biquíni, R$ 2,6 mil; e jaqueta de mais de R$ 16,5 mil.

Além de familiares, celebridades como Juliette, Lexa, Yasmin Brunet e MC Rebecca estiveram presentes na festa.

Em seu feed no Instagram, Pocah compartilhou uma sequência de fotos de um ensaio fotográfico feito especialmente para seu aniversário, em que aparece com um conjunto todo branco e um bolo.

Ronan Souza, noivo de Pocah, prestou uma linda homenagem para a amada na web. "Obrigado por compartilhar a vida comigo, a minha melhor definição de gratidão É quando estou nos seus braços. que esse novo ciclo seja repleto de muita luz, amor e realizações. Tenho MUITO orgulho de você. Com todo amor do mundo, meus parabéns, minha vida, te amo infinito, @pocah", declarou ele.

Confira o look de Pocah para sua festa de aniversário:

Pocah esbanja beleza com look jeans

Recentemente, Giovanna Ewbank (36) reuniu diversas celebridades para comemorar seu aniversário. Entre eles estava a cantora Pocah que surgiu com um look jeans. A artista apareceu com um look composto por um cropped e calça jeans. O namorado de Pocah, Ronan Souza, também estava todo de jeans. O casal fazia uma referência ao look icônico de Justin Timberlake e Britney Spears.

