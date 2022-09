De biquíni, Deborah Secco dá zoom em bumbum durante passeio de barco: ''Gata''

De biquíni ousado, atriz Deborah Secco mostra corpão malhado durante passeio de barco pelo Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 09h06

A atriz Deborah Secco (42) aproveitou o último final de semana, 11, para renovar o bronzeado e curtir um paradisíaco passeio de barco pelo Rio de Janeiro. Dona de um corpão escultural, a artista global posou se divertindo em meio a um pôr-do-sol surpreendente.

Nos registros, a beldade brasileira posou usando apenas um biquíni amarelo, estilo cortininha e cavado, e deixou à mostra o seu corpo sarado e curvilíneo. Em um das fotos, ela não poupou sensualidade ao dar um zoom em seu bumbum poderoso.

"Pele salgada sob o sol! Oh sorte!", escreveu ela ao compartilhar a sequência de cliques postados em seu Instagram com uma edição no estilo vintage.

Vale lembrar que Deborah Secco está longe das novelas desde o fim de Salve-se Quem Puder (2021), da TV Globo. Nos últimos tempos, ela esteve na Europa para gravar episódios de uma nova série.

Recentemente, Deborah Secco deu um show de beleza ao mostrar todo seu gingado na rede social ao compartilhar um vídeo dançando muito em casa. Usando pouca roupa, ela chamou a atenção.

