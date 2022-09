De biquíni de lacinho, Carol Peixinho escandaliza com corpaço absurdo: ''Perfeita''

Ex-BBB Carol Peixinho fez clique no espelho usando biquíni e chocou com curvas torneadas saltando

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 08h39

A ex-BBB Carol Peixinho (37) deu um show de boa forma na rede social ao compartilhar uma foto antes de aproveitar o domingo, 18, sol. No espelho do banheiro, a influenciadora posou só de biquíni e chamou a atenção com suas curvas treinadas.

Dona de um corpaço torneado, a namorada do cantor Thiaguinho (39) fez pose para o registro e impressionou com suas curvas desenhadas. Exibindo uma barriga chapada e pernas musculosas, ela roubou a cena.

"Acordar. agradecer. meditar. contemplar o sol. tomar um cafezão. pôr um biquíni. protetor solar. livros. música… E ser F E L I Z ", disse Carol Peixinho sobre o que faria para aproveitar seu domingo ensolarado.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a famosa de elogios. "Perfeita", exclamaram os fãs. "Como é gata", escreveram outros.

Ainda recentemente, Carol Peixinho e Thiaguinho esbanjaram amor ao fazerem fotos na praia. De biquíni nude, a ex-BBB ostentou seu corpaço sarado ao lado do cantor enquanto curtiam a praia de Paracuru, no Ceará.

Thiaguinho e Carol Peixinho fazem planos para ter filho

O cantor Thiaguinho e a ex-BBB Carol Peixinho estariam pensando em formar uma família. Segundo o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, os dois fazem planos de ter filhos. Inclusive, eles estariam pensando em ter um bebê em breve, conforme dito por fontes da publicação.

Vale lembrar que os dois assumiram o namoro em fevereiro deste ano após rumores de que estavam juntos. Este foi o primeiro relacionamento que Thiaguinho assumiu após o fim do casamento com a atriz e apresentadora Fernanda Souza em 2019.

Recentemente, a ex-BBB e o artista trocaram declarações no Domingão. "Fazer uma declaração para Thiago André, pessoa física e pessoa jurídica, não é muito difícil, sabe? Vem tudo com muita leveza, muito sentimento, um turbilhão de emoções para falar deste homem incrível, que é um super filho, super irmão, superamigo, um super patrão, um super cantor que a gente ama, quer estar perto, que faz músicas incríveis, que eternizam na nossa vida... E um super namorado, parceiro de vida, que é tão bom compartilhar a vida com você, meu amor. A gente se agradece todos os dias por esse encontro. Estou muito feliz de estar fazendo essa homenagem para você e te parabenizar pelo sucesso de sempre, pelos 20 anos de carreira, te amo muito, meu amor", falou ela.

