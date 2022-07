De biquíni de crochê, Thyane Dantas exibe barriga torneada na praia e impressiona

Esposa de Wesley Safadão, Thyane Dantas, roubou a cena na praia ao exibir suas curvas saradas

CARAS Digital Publicado em 20/07/2022, às 11h27

A esposa de Wesley Safadão (33), Thyane Dantas (31), esbanjou beleza e muita boa forma em novas fotos compartilhadas em sua rede social nesta terça-feira, 19.

Usando um biquíni de crochê de modelo sem alça, a modelo apareceu deslumbrante em uma praia do Ceará curtindo o dia de sol com os filhos, Ysis Dantas (8) e Dom Dantas (3), além do marido.

Fazendo várias poses no local, Thyane Dantas esbanjou suas curvas torneadas e chamou muita atenção ao exibir sua barriga levemente desenhada. "Que dia lindo na terra do sol", disse ela na legenda da publicação.

Nos comentários do post, a mulher de Wesley Safadão logo recebeu uma chuva de elogios. "Gata", disseram. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Na rede social do cantor, ela roubou a cena ao surgir dançando em um vídeo com ele e os filhos. Na ocasião, Thyane apareceu com o mesmo biquíni de crochê.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thyane Dantas (@thyane)

Filha de Wesley Safadão ganha festão de aniversário

Nos últimos dias, a filha de Wesley Safadão e Thyane Dantas ganhou um festão de aniversário para celebrar o seu aniversário de oito anos. O local escolhido para o evento foi um parque aquático.