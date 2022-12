De biquíni, Danielle Winits exibe barriga sequinha aos 49 anos e choca: ''Maravilhosa''

Atriz Danielle Winits esbanjou corpaço fora do comum ao aparecer de biquíni em clima da Copa

A atriz Danielle Winits (49) deu um show de beleza e boa forma ao torcer para o Brasil nesta sexta-feira, 09. Em sua rede social, a musa compartilhou uma foto curtindo o dia de sol e chamou atenção com suas curvas torneadas.

Usando um biquíni dourado e uma canga com a bandeira do país, a loira surgiu deslumbrante na varanda de sua mansão no Rio de Janeiro.

Esticando o corpo, Danielle Winits ostentou sua barriga sarada e impressionou com a região bem sequinha. "Fé e só", escreveu a atriz sobre torcer pelo Brasil.

Nos comentários da publicação, os internautas logo se mostraram chocados com a beleza da artista. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "A prova de que sereia existe sim", falaram outros.

Ainda nas últimas semanas, a famosa arrancou mais elogios ao compartilhar um vídeo treinando na academia. Fazendo musculação, ela mostrou que pega pesado para manter as curvas definidas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Danielle Winits Actor/Producer (@lawinits)

Filho de Danielle Winits e Cássio Reis chama atenção pela altura

Na última sexta-feira, 18, Danielle Winits foi flagrada passeando com o filho mais velho, Noah, fruto de seu relacionamento com o ator Cássio Reis (45), com que ficou de 2005 a 2010.

A atriz e o herdeiro andaram juntos pelas ruas da zona sul do Rio de Janeiro, e o tamanho do menino, que está com 14 anos e maior do que a mãe, surpreendeu.

Além de Noah, Danielle também é mãe de Guy, de 11 anos, do relacionamento da artista com o ator Jonatas Faro (35), com quem namorou entre 2010 e 2011. Atualmente, ela é casada com André Gonçalves (47).