De top decotado, Danielle Winits ostenta corpaço sarado em ação na academia: ''Maravilhosa''

Aos 48 anos, Danielle Winits esbanjou curvas desenhadas durante treino pesado na academia

A atriz Danielle Winits (48) deu um show de boa forma nesta quarta-feira, 23, em sua rede social ao publicar um vídeo treinando pesado em uma academia do Rio de Janeiro.

Vestindo um look fitness preto, composto por top decotado e calça de ginástica, a famosa deixou à mostra sua barriga sarada e impressionou ao provar ser dona de curvas desenhadas.

Enquanto fazia musculação, Danielle Winits colocou seu corpaço torneado para jogo e chamou a atenção. "No meu jogo não tem time de reserva", avisou a loira.

Nos comentários da publicação, os internautas logo mostraram grande admiração pela musa. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Linda", elogiaram outros.

Filho de Danielle Winits e Cássio Reis chama atenção pela altura

Na última sexta-feira, 18, Danielle Winits foi flagrada passeando com o filho mais velho, Noah, fruto de seu relacionamento com o ator Cássio Reis (45), com que ficou de 2005 a 2010.

A atriz e o herdeiro andaram juntos pelas ruas da zona sul do Rio de Janeiro, e o tamanho do menino, que está com 14 anos e maior do que a mãe, surpreendeu.

Além de Noah, Danielle também é mãe de Guy, de 11 anos, do relacionamento da artista com o ator Jonatas Faro (35), com quem namorou entre 2010 e 2011. Atualmente, ela é casada com André Gonçalves (47).

