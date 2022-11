Filho de Danielle Winits e Cássio Reis chama atenção pela altura

Danielle Winits foi fotografada ao lado do filho mais velho, Noah, que está com 14 anos

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 19h38

Nesta sexta-feira, 18, Danielle Winits (48) foi flagrada passeando com o filho mais velho, Noah, fruto de seu relacionamento com o ator Cássio Reis (45), com que ficou de 2005 a 2010.

A atriz e o herdeiro andaram juntos pelas ruas da zona sul do Rio de Janeiro, e o tamanho do menino, que está com 14 anos e maior do que a mãe, surpreendeu.

Além de Noah, Danielle também é mãe de Guy, de 11 anos, do relacionamento da artista com o ator Jonatas Faro (35), com quem namorou entre 2010 e 2011. Atualmente, ela é casada com André Gonçalves (47).

Confira as fotos de Danielle Winits com o filho mais velho, Noah:

Danielle Winits passeando com o filho, Noah - Foto: Adão/AgNews

Danielle Winits com o filho, Noah - Foto: Adão/AgNews

Danielle Winits com o filho mais velho - Foto: Adão/AgNews

