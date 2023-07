De biquíni cavado, Marina Sena impressiona ao exibir cintura fininha: "Belíssima"

A cantora Marina Sena deixou os fãs impressionados ao exibir seu corpão escultural ao posar de biquíni durante viagem

A cantora Marina Sena elevou a temperatura das redes sociais nesta segunda-feira, 3, ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo seu corpo escultural enquanto curtia o dia ensolarado em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a artista surge fazendo poses e carão ao usar um biquíni preto, sem alças e cavado, além de óculos escuros. As imagens deixou em evidência a cintura fininha da famosa e também suas curvas impecáveis.

"Minha meta é passar o ano inteiro podendo usar biquíni, summer hunter", confessou Marina na legenda da publicação ao dividir os registros do seu dia de lazer com os seguidores.

Os internautas ficaram impactados com a beleza da cantora, e encheram a publicação de curtidas e elogios. "Belíssima", disse uma seguidora. "Deusa linda perfeita", afirmou outra. "Diva", escreveu uma fã. "Uma obra de arte", falou mais uma.

Confira as fotos de Marina de biquíni:

Marina Sena faz rara aparição com o namorado

A cantora Marina Sena esbanjou romantismo ao ser fotografada em uma rara aparição ao lado do namorado, o produtor Iuri Rio Branco, nos bastidores de um show na cidade de São Paulo. Ela se apresentou na Virada Cultural e recebeu o carinho do amado nos bastidores. No camarim, os dois posaram trocando beijos apaixonados. Eles vivem um relacionamento discreto e se conheceram há cerca de dois anos.

Recentemente, ela contou sobre a paixão. "Nunca enjoei de olhar para ele. Aliás, quero olhar o tempo inteiro! A gente convive muito bem, e não é uma convivência improdutiva. Fazemos o que amamos, e conseguimos ser namorados e profissionais. Ele também é diretor musical do meu show. É meu único namorado que deu certo", disse ela no site Gshow.