De biquíni cavado, Jojo Todynho exibe corpaço no espelho após procedimento

Cantora Jojo Todynho se mostrou no espelho de seu quarto em biquíni mínimo e chocou com curvas exuberantes

A cantora Jojo Todynho (25) começou o dia nesta quarta-feira, 01, impressionando os seguidores ao surgir apenas de biquíni. Andando pelo seu quarto luxuoso, a famosa se gravou em um espelho com moldura dourada.

No vídeo, a funkeira ostentou seu corpaço no modelo nude bem cavado e além de chamar a atenção com suas curvas exuberantes, ela também intrigou ao aparecer com uma espécie de "cinta" para a papada.

Isso porque, Jojo Todynho resolveu fazer uma lipo na região para tirar um pouco do volume no pescoço e agora precisa usar a peça para se recuperar. "É bebê, vocês aguardem! Meu dentro já está pronto, meu dente novo. Fiz a papada, estou 'tchutchucs', 'Ah o que que você é?'. Lutadora de sumô, é isso, tá pensando o quê?”, afirmou.

Enquanto se gravava no espelho de sua suíte toda decorada com detalhes dourados, ela comentou que precisa arrumar o cômodo, que está até com uma árvore de Natal ainda montada.

Veja as fotos de Jojo Todynho de biquíni:

Jojo Todynho revela que fará cirurgia bariátrica

Recentemente, a cantora Jojo Todynho pegou os fãs de surpresa ao anunciar que tomou a decidiu fazer uma cirurgia bariátrica. Ela já disse algumas vezes ser contra o procedimento, mas agora deixou claro que a decisão foi tomada em consenso com os seus médicos e por motivos de melhor qualidade de vida, e não por estética.