Jojo Todynho faz procedimento nos dentes e na papada

Jojo Todynho aparece com acessório inesperado na cabeça após novo procedimento estético

A cantora Jojo Todynho (25) revelou que fez um novo procedimento estético. Nesta terça-feira, 31, ela apareceu com um tipo de fita ao redor da cabeça após fazer um procedimento para reduzir a papada e também um tratamento nos dentes.

Ao surgir com o acessório inesperado, ela brincou sobre a novidade. “É bebê, vocês aguardem! Meu dentro já está pronto, meu dente novo. Fiz a papada, estou 'tchutchucs', 'Ah o que que você é?'. Lutadora de sumô, é isso, tá pensando o quê?”, afirmou.

Recentemente, Jojo Todynho contou que já perdeu 22 quilos após iniciar uma nova rotina de exercícios e de reeducação alimentar. Nas redes sociais, ela desabafou sobre a dificuldade para perder peso.

“Estou sofrendo bastante, mas sem desanimar. É muito difícil. Minha grande evolução tem sido ir malhar na força do ódio. Com ódio eu vou, sem ódio eu vou, faça sol ou faça chuva, eu estou indo. Porque eu preciso, e eu entendi que só eu posso fazer isso por mim. Não tem mais o que fazer, não tem ninguém pra fazer a não ser eu“, disse ela.

E completou: “A evolução a gente começa a ver quando você se pesa e vê que de 159kg, hoje eu estou com 137kg, então isso é uma grande evolução. Fico muito feliz com isso, e estou em busca de uma vida melhor, saudável, incentivando as pessoas que me seguem aqui. Quando eu falo aqui que as pessoas tem que se amar da forma que são, não quer dizer que não podemos melhorar e evoluir".

Jojo Todynho arrasa em foto de biquíni

Jojo Todynho aproveitou o dia ensolarado do Rio de Janeiro para renovar o bronzeado em sua casa, e exibiu seu corpaço ao surgir usando um biquíni fininho.

Ao publicar o registro no feed do Instagram, Jojo deixou um recado. "Sabe como ter um corpo de piscina? Tenha um corpo e vá pra piscina!", escreveu ela na legenda da publicação.