De biquíni, Carolina Ferraz exibe corpão torneado na praia: ''Que perfeição''

Aos 55 anos, apresentadora Carolina Ferraz chocou ao exibir curvas esculturais em praia da Bahia

A apresentadora Carolina Ferraz (55) impressionou ao abrir o álbum de fotos da viagem que fez para a Bahia. Nesta quinta-feira, 09, a famosa aproveitou o clima de tbt na rede social e resgatou os cliques belíssimos que tirou na praia.

Nos registros, a artista chamou a atenção ao surgir de biquíni em diversos momentos. Inclusive, ela colocou suas curvas torneadas para jogo e mostrou que conseguiu tomar bastante sol, aparecendo até vermelha em alguns momentos.

"Bahia flashback", disse Carolina Ferraz ao publicar as fotos curtindo a praia em grande estilo e com muita beleza.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a apresentadora de elogios. "Que perfeição", exclamaram os fãs. "Impressionante, o tempo não passa pra você", admiraram outros.

Veja as fotos de Carolina Ferraz na Bahia:

“Não quero nunca mais fazer novela”, dispara Carolina Ferraz em momento sincero

A atriz Carolina Ferraz deu uma declaração bem sincera entrevista nesta quarta-feira (8). Lembrada por vários papeis em novelas ao longo de sua trajetória na televisão, ela avisou que espera que nunca mais precise atuar em uma produção para a TV.

“Não quero nunca mais fazer novela”, disse ela ao vivo no ‘Manhã do Ronnie’ (RedeTV!). Na conversa com Ronnie Von, ela disse que está mais feliz em sua carreira como apresentadora.

Nem mesmo sucessos como a Milena de Por Amor ou a Norma de Beleza Pura animam a atriz, que agora só pensa em atuar esporadicamente em produções menores.

“Estou muito feliz sem fazer novela (...) Me considero muito mais completa e preparada para fazer qualquer coisa. Vou continuar fazendo cinema, teatro, uma série aqui, outra ali, mas novela não quero mais”, disse.

Carolina Ferraz está há quase três anos apresentando o Domingo Espetacular, na Record TV, desafio que ela aceitou e hoje vive uma fase de profunda alegria. “Estou muito feliz fazendo o que faço”, afirmou.