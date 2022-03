De biquíni, Camila Pitanga empina o bumbum ao renovar o bronzeado: ''O corpo de bilhões!''

Atriz Camila Pitanga compartilhou cliques em que aparece em meio à pedras e chamou atenção da web pela beleza

CARAS Digital Publicado em 08/03/2022, às 09h09

A atriz Camila Pitanga (44) voltou às redes sociais na segunda-feira, 07, após sumiço!

A artista reapareceu na web ao publicar uma sequência de registros ostentando o corpaço e recebeu uma enxurrada de elogios dos seguidores.

Em seu feed no Instagram, a famosa surgiu curtindo tarde de sol à beira-mar e aproveitou para renovar o bronzeado. De biquíni listrado, a gata exibiu suas curvas perfeitas e empinou o bumbum ao posar de costas em um dos cliques.

"Tava sumida por um bom motivo", escreveu Camila Pitanga na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs destacaram a beleza da gata. "Afffffff que perfeitona!", "Maravilhosa", "Lindeza", "Mas desse jeito meu celular vai explodir! Que isso Brasil!", "Linda e militante. Meu coração não aguenta", "Sereia", foram algumas das mensagens.

Ao lado do namorado, Camila Pitanga visita família de Georgiana Góes

Recentemente, Camila Pitanga fez uma visita especial a Georgiana Góes (44)! A atriz conheceu a primeira filha da amiga, a pequena Flor, da relação com o engenheiro florestal João Portella. Nas imagens, ela surgiu ao lado do namorado, o professor de filosofia Patrick Pessoa, e da família de Georgiana.

"'Eu sou, eu sou, eu sou amor da cabeça aos pés!'... Quando a gente encontra um ser todo esculpido no amor, não temos dúvida: a vida é dádiva", começou escrevendo na legenda do post. "Encontrar Flor no mundo ao lado da minha irmã da vida @georgianagoes e do meu irmão mais novo @joao_portella_agroecologia, me deu uma alegria, um transbordamento daqueles de sair lágrima dos olhos e sentir a vida na última potência. Evoé!", declarou ainda.

Confira os cliques de biquíni de Camila Pitanga: