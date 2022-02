Com o namorado, Camila Pitanga visita família de Georgiana Góes: ''Minha irmã da vida''

Acompanhada do namorado, Patrick Pessoa, a atriz Camila Pitanga conheceu a primeira filha da amiga Georgiana Góes, a pequena Flor

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 12h09

A atriz Camila Pitanga (44) fez uma visita especial para Georgiana Góes (44)!

A artista conheceu a primeira filha da amiga, a pequena Flor, de apenas um mês de vida, fruto do relacionamento da atriz com o engenheiro florestal João Portella.

Nesta terça-feira, 22, Camila publicou sequência de registros do momento em que aparece segurando a bebê, que veio ao mundo no dia 26 de dezembro, no colo. Nas imagens, ela surgiu ao lado do namorado, o professor de filosofia Patrick Pessoa, e da família de Georgiana.

"'Eu sou, eu sou, eu sou amor da cabeça aos pés!'... Quando a gente encontra um ser todo esculpido no amor, não temos dúvida: a vida é dádiva", começou escrevendo na legenda do post.

"Encontrar Flor no mundo ao lado da minha irmã da vida @georgianagoes e do meu irmão mais novo @joao_portella_agroecologia, me deu uma alegria, um transbordamento daqueles de sair lágrima dos olhos e sentir a vida na última potência. Evoé!", disse ainda Camila Pitanga.

"Te amo tanto, tanto! Que delícia essa vida nossa testemunhada. Sou gratidão da cabeça aos pés com os olhos molhados de mar!", declarou Georgiana nos comentários. "Muito amorrr", se derreteu Sabrina Sato. "Lindezas", elogiou Débora Nascimento.

Em sua rede social, Georgiana Góes também publicou o clique da amiga com a filha no colo.

Vale ressaltar que Camila assumiu o namoro com Patrick em outro do ano passado.

Confira os registros de Camila Pitanga com Georgiana Góes: