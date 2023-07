De biquíni, Camila Cabello exibe suas curvas em foto durante banho de mar

Camila Cabello recebe elogios ao mostrar seu corpaço sarado em foto ao ar livre

A cantora Camila Cabello agitou as redes sociais nesta segunda-feira, 17, ao compartilhar uma nova foto apenas de biquíni. A estrela surgiu com o look mínimo ao dar um mergulho no mar de uma praia na Grécia e fez questão de ostentar a sua beleza natural.

Na foto, ela surgiu com um modelito estampaado e fininho. O look deixou à mostra a barriga sarada dela e suas curvas impecáveis.

Na legenda, a artista ironizou: “Mal posso esperar para voltar para a ansiedade crônica das águas infestadas de tubarões da Flórida”. Enquanto isso, os fãs elogiaram a beleza dela nos comentários do post. “Você brilha”, disse um seguidor. “Literalmente um patrimônio cubano”, declarou outro. “Que corpão”, escreveu mais um.

Atualmente, Camila Cabello estaria solteira. De acordo com a imprensa internacional, o romance dela com Shawn Mendes teria chegado ao fim há um mês. “Shawn e Camila têm muita história e eles tentaram novamente depois de voltarem à vida um do outro. Mas foi apenas uma aventura e eles acabaram com isso agora”, disse uma fonte do site The Sun, que ainda completou: “Os dois sabem que não são adequados um para o outro romanticamente e agora só querem seguir em frente".

Camila Cabello no The Voice EUA

Há poucos meses, Camila Cabello conversou com um grupo de jornalistas da América Latina sobre sua participação como jurada no The Voice dos Estados Unidos. A cantora que fez sua estreia como técnica na 22ª temporada do reality-show musical contou que ao participar do The Voice, tem o sentimento de ciclo completo: “Eu vim desse programa de competição de canto, o X Factor, e fiquei muito honrada e emocionada por terem me considerada para ser uma técnica no The Voice. Eu sei que é uma responsabilidade enorme”.

“Esses tipos de programa que dão oportunidade às pessoas, tem um potencial enorme de mudar a vida das pessoas, fazer com que elas consigam aos seus sonhos. Então para mim ser técnica é uma responsabilidade enorme. Vou dizer que fiquei um pouco preocupada no início, porque no final das contas somos todos humanos, e essas decisões muitas vezes são tomadas com emoção”, refletiu Camila.

A dona do álbum “Familia” ainda revelou o que busca nos participantes do The Voice americano: “As vezes tem uma técnica excelente, que é perfeita do ponto de vista técnico e me faz apertar o botão. Mas as vezes pode ter uma pessoa que é um ‘diamante não polido’, que tem algo faltando, mas tem um algo a mais”.