Em sua estreia como jurada, Camila Cabello fala sobre sua participação no The Voice EUA: “Síndrome de impostora”

Em conversa com jornalistas, a cantora Camila Cabello abriu o jogo sobre sua participação como jurada no The Voice dos Estados Unidos

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 14h01

Nesta quinta-feira, 13, Camila Cabello (25) conversou com um grupo de jornalistas da América Latina sobre sua participação como jurada no The Voice dos Estados Unidos.

A cantora que faz sua estreia como técnica na 22ª temporada do reality-show musical, contou que ao participar do The Voice, tem o sentimento de ciclo completo: “Eu vim desse programa de competição de canto, o X Factor, e fiquei muito honrada e emocionada por terem me considerada para ser uma técnica no The Voice. Eu sei que é uma responsabilidade enorme”.

“Esses tipos de programa que dão oportunidade às pessoas, tem um potencial enorme de mudar a vida das pessoas, fazer com que elas consigam aos seus sonhos. Então para mim ser técnica é uma responsabilidade enorme. Vou dizer que fiquei um pouco preocupada no início, porque no final das contas somos todos humanos, e essas decisões muitas vezes são tomadas com emoção”, refletiu Camila.

A dona do álbum “Familia” ainda revelou o que busca nos participantes do The Voice americano: “As vezes tem uma técnica excelente, que é perfeita do ponto de vista técnico e me faz apertar o botão. Mas as vezes pode ter uma pessoa que é um ‘diamante não polido’, que tem algo faltando, mas tem um algo a mais”.

Camila ainda pontuou que fica surpresa com alguns dos competidores, e chega a se sentir uma “impostora” com o nível de talento de alguns dos participantes. “Alguns destes artistas deixam a gente sem palavras. Tem artistas que são muito melhores que artistas que eu já vi antes. São apresentações as vezes impecáveis, melhores que apresentações de artistas que entraram para a história da música”, disse a diva pop.

“Tem uma pessoa específica em que estou pensando, eu não posso falar quem é, mas cada vez que essa pessoa canta... Nossa, todo mundo para e fica com ‘síndrome de impostor’, como se tivéssemos que trocar de lugar”, comentou Camila fazendo mistério.

Falando em trocar de lugar, a dona do hit “Havana” ainda revelou o que cantaria se estivesse participando do The Voice como competidora. “Eu acho que uma música dos anos 80, mas em uma versão diferente. Um truque que funciona é o seguinte: se você tem uma voz muito feminina, com um timbre muito alto, eu cantaria uma canção gravada originalmente por um homem”, revelou.

Por trás das câmeras

Além das responsabilidades de ser jurada no reality, Camila também conta que há muito tempo para se divertir. Principalmente com seus colegas Blake Shelton, John Legend e Gwen Stefani, que formam o time de técnicos.

“É o que vocês veem na televisão, multiplicado por 10. É o que vocês assistem mas muito exacerbado. Tem uma edição do que é filmado para que possa ir ao ar, mas os erros também são filmados. A gente dá muita risada, nos divertimos demais. A gente almoça às 5 da tarde, e no fim do dia a gente toma um pouco de tequila. A festa começa nos bastidores, isso que não vai para a televisão”, brincou a jurada estreante.

A ex-namorada de Shawn Mendes ainda falou sobre o relacionamento por trás das câmeras que tem com os participantes do seu time. “São 12 ou 14 artistas, todos eles tem meu número de Whatsapp. Estamos em uma fase da competição, na qual 50% das pessoas já foram eliminadas. Há pessoas que me mandam canções, eu acho tem que acontecer de modo orgânico. O que me inspira é ver esse talento”, comentou Cabello.

Ao fim da jornada como participante de competição musical e começo de sua carreira como jurada, a artista reflete: “Eu jamais imaginei que trocaria de lugar. Acho que o mais importante, e o que diria para a Camila do passado, é que a gente tem que divertir. Temos que ser menos perfeccionistas e nos divertir mais”.

No Brasil, a 22ª temporada do The Voice Estados Unidos está sendo exibida no canal E! Entrenainment às terças e quartas-feiras a partir das 21h.

Mudanças!

Nesta última terça-feira, 12, mudanças foram anunciadas no The Voice! Após 23 temporadas como técnico, o cantor Blake Shelton anunciou sua saída do reality.

Em seu Instagram, o artista country agradeceu toda a equipe, participantes e jurados em um texto em que anunciava que a próxima temporada da competição musical será a sua última.