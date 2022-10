Após 23 temporadas, Blake Shelton anuncia saída do The Voice EUA

O cantor country Blake Shelton anunciou que está deixando o The Voice dos Estados Unidos após 23 temporadas como jurado do reality

CARAS Digital Publicado em 11/10/2022, às 21h49

Nesta terça-feira, 11, Blake Shelton anunciou que está deixando o The Voice dos Estados Unidos após 23 temporadas como jurado na competição musical.

“Eu estive lutando com isso por um tempo mas eu decidi que é hora de me afastar do The Voice após a próxima temporada”, anunciou o cantor country em seu Instagram.

O jurado que está no reality desde sua primeira temporada ainda disse: “Esse programa mudou minha vida de todas as maneiras para melhor e sempre será uma casa para mim. Foi uma louca jornada ao longo desses 12 anos de cadeiras virando e eu quero agradecer todo mundo do The Voice da NBC [emissora americana], todos os produtores, os roteiristas, músicos, equipe e pessoas do buffet, vocês são os melhores. Leva muito trabalho, e muitas bebidas adultas (Ha!) para fazer um programa ao vivo duas vezes por semana”.

O artista ainda lembrou todas amizades que fez no programa, incluindo uma muito especial em sua vida. “Eu fiz laços para a vida toda com o Carson [apresentador do The Voice] e cada um dos meus colegas jurados ao longo dos anos, incluindo minha esposa Gwen Stefani”, lembrou o cantor.

Após agradecer todos os cantores que participaram da atração musical, Shelton finalizou seu texto de despedida: “Por fim, é sobre todos vocês, os fãs, que assistem e apoiam esses artistas, nós jurados e todo mundo no The Voice que estão buscando seus sonhos”.

Além da despedida do cantor, o The Voice ainda anunciou as estrelas que irão compor o time de jurados na próxima temporada. A 23ª temporada, a de despedida para Blake Shelton, irá contar também com Kelly Clarkson, Chance The Rapper e Niall Horan.