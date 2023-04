De biquíni branco, Mel Maia escandaliza com corpão sarado: “Tô muito gostosa”

Atriz Mel Maia fica impressionada com a própria beleza enquanto posa com biquíni branco minúsculo

A atriz Mel Maia (18) está apaixonada por seu novo shape! Nesta quarta-feira, 16, a intérprete de ‘Guiga’ na novela das sete da Globo ‘Vai na Fé’, deixou os seguidores sem fôlego ao exibir o resultado de sua intensa rotina de treinos. Até a atriz se surpreendeu e fez questão de exaltar a própria beleza enquanto fazia pose com o corpão sarado.

Mesmo com o tempo nublado, Mel elegeu um biquíni branco minúsculo para curtir o dia de folga em uma cabana de madeira no Rio de Janeiro com as amigas. Apaixonada pelo seu reflexo no espelho ao vestir as peças de banho, a atriz se filmou fazendo poses para exibir o shape e fez questão de se elogiar: “Eita, meus amorecos, oh o shape da gata!”, Mel exclamou exalando confiança.

A morena ainda virou de ladinho para mostrar que a definição não está apenas nos braços e abdômen. Enquanto exibia o bumbum empinado, ela aproveitou para agradecer seus preparadores físicos pelo resultado: “Meu Deus! Eu tô muito gostosa!”, a namorada de MC Daniel concluiu o vídeo se derretendo com a própria beleza.

Mel Maia exibe corpão sarado em biquíni branco - Reprodução/Instagram

Mel Maia exibe bumbum empinado em biquíni branco - Reprodução/Instagram

Mel Maia coloca o bumbum para jogo em biquíni fio-dental

A atriz Mel Maia aproveitou o último final de semana para curtir um festão em uma mansão à beira mar ao lado dos amigos. Mas a morena roubou a cena ao eleger um biquíni fio-dental para aproveitar o momento de diversão. Pelas redes sociais, a artista ostentou o seu corpo definido e curvilíneo enquanto renovava o bronzeado.

Entre os registros, a atriz até deixou o bumbum empinado em evidência ao aparecer de costas em um vídeo, antes de pular de um deck com suas amigas. Os cliques reveladores fizeram sucesso e acumularam elogios nos comentários da publicação de Mel.