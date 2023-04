De biquíni fio-dental, Mel Maia coloca o bumbum para jogo

No ar na novela Vai na Fé, Mel Maia ostenta suas curvas poderosas ao aparecer só de biquíni em momento de diversão ao ar livre

A atriz Mel Maia (18) aproveitou o último final de semana ao lado dos seus amigos em uma festa em uma mansão à beira mar. A estrela apareceu só de biquíni fio-dental ao curtir um momento de diversão em um lindo dia de sol.

Nas redes sociais, a musa exibiu o seu corpo sarado e curvilíneo enquanto renovava o bronzeado. Inclusive, ela deixou o bumbum GG em evidência ao aparecer de costas antes de pular de um deck com suas amigas.

Nos comentários do post, os fãs elogiaram a estrela. “Ela é linda demais”, disse um seguidor. “Que beleza natural”, afirmou outro. “Maravilhosa”, declarou mais um.

Recentemente, a atriz surpreendeu ao fazer um comentário sobre sua beleza. “Gente, eu tô ficando muito gostosona. Eu já era gostosona e estou ficando mais. Já era bonita e estou ficando mais. Já era talentosa e estou ficando mais. Sou inteligente, esforçada, trabalhadora, gente boa… Olha só, ficar mais gostosa sinceramente vai dar um trabalhão imparável. Péssimo ano para quem não gosta de mim”, disse a atriz, bem debochada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

Mel Maia surge em clima de romance com MC Daniel

A atriz Mel Maiaaproveitou uma noite na semana passada para acompanhar o namorado, MC Daniel, em um show no Rio de Janeiro. Em clima de noitada, os dois trocaram beijos apaixonados no camarim antes do rapaz subir ao palco para agitar os fãs de funk.

Para o evento, a estrela caprichou na escolha do look. Ela surgiu com um conjunto de shorts e blazer preto e ainda colocou um top curtinho e botas.