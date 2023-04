Mel Maia surge aos beijos com o namorado ao acompanhá-lo em show

Mel Maia curte noitada na companhia do namorado, MC Daniel, e enche o rapaz de beijos nos bastidores de show

A atriz Mel Maia aproveitou a noite de quinta-feira, 21, para acompanhar o namorado, MC Daniel, em um show no Rio de Janeiro. Em clima de noitada, os dois trocaram beijos apaixonados no camarim antes do rapaz subir ao palco para agitar os fãs de funk.

Para o evento, a estrela caprichou na escolha do look. Ela surgiu com um conjunto de shorts e blazer preto e ainda colocou um top curtinho e botas.

Atualmente, a atriz está no elenco da novela Vai na Fé, da Globo, na qual interpreta a personagem Guiga.

Fotos: Webert Belicio / Agnews

Mel Maia revela como conheceu o namorado

Recentemente, a atriz Mel Maia revelou como conheceu o namorado,MC Daniel. Os dois assumiram o romance há poucos meses e sempre aparecem juntinhos nas redes sociais.

"Eu estava numa ligação de vídeo com amigos bem próximos. Do nada, um deles colocou o Daniel. Eu já tinha visto vídeos dele no Tik Tok, achava engraçado, mas não liguei muito. Então, quando ele apareceu, eu falei: "É o menino do Tik Tok". E começamos a conversar. Depois, chamei no privado, gostei dele. Passamos a nos falar e viramos amigos", disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

E completou: "A gente se conectou muito rápido. Até que ele falou: "Daqui a dois dias estou no Rio". A gente marcou de se encontrar na minha casa, chamei umas amigas. Pedimos um japonês, dançamos, nos divertimos, mas não rolou nada. Depois a gente foi se encontrando, vi como ele é uma pessoa incrível. Começamos a gostar um do outro antes do primeiro beijo. E aí foi".