De biquíni branco, Gabi Martins empina corpaço absurdo e choca: ''Beleza rara''

Cantora Gabi Martins esbanjou curvas torneadas em fotos usando biquíni branco e chamou a atenção

A cantora Gabi Martins (26) deu um show de beleza e boa forma em novas fotos em sua rede social. Nesta segunda-feira, 26, a famosa compartilhou cliques curtindo o dia de sol com muito estilo e chamou a atenção com seu corpaço torneado.

Nos registros, a ex-BBB apareceu fazendo poses usando um biquíni branco fininho e impressionou ao deixar suas curvas desenhadas à mostra, além de revelar sua marquinha de bronzeado.

Empinando seu bumbum e ostentado sua barriga com gominhos, Gabi Martins esbanjou sua beleza com muito charme ao sorrir nas águas de Recife. "Por aí sendo feliz", disse ela ao surgir radiante curtindo o momento em meio à natureza.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a artista de muitos elogios. "Muito gata", admiraram os fãs. "Beleza rara", enalteceram outros.

Ainda recentemente, Gabi Martins fez a temperatura subir ao puxar o biquíni e exibir sua marquinha de bronzeado com ousadia.

Veja as fotos de Gabi Martins de biquíni:

Gabi Martins é surpreendida com pedido de namoro de Lincoln Lau

A cantora Gabi Martins e o gamer Lincoln Lau (32) estão oficialmente namorando! A ex-BBB foi surpreendida com o pedido durante viagem romântica do casal!

Na segunda-feira, 19, a mineira deixou os fãs animados ao compartilhar a notícia em seu feed no Instagram. Nas imagens, a loira aparece com um lindo buquê de rosas, aliança e a cama decorada. Ela publicou uma sequência de fotos agarradinha com o jogador de e-games e aproveitou para se declarar ao namorado.

"Obrigada, chinezinho, por cuidar tão bem de mim e me fazer acreditar o quanto é lindo o amor. Você me traz paz, serenidade e me mostra o quanto é possível sermos felizes, com respeito e amor! Obrigada por tanto! É só o início! @linfnx", escreveu Gabi Martins ao legendar a publicação, que está curtindo dias em Punta Cana.

