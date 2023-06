De biquíni, Bárbara Borges exibe barriga reta e o namorado diz: 'Coisa mais linda'

Aos 44 anos, Bárbara Borges choca ao mostrar seu corpaço sarado em fotos apenas de biquíni e recebe elogios

A atriz Bárbara Borges, de 44 anos, elevou a temperatura das redes sociais nesta terça-feira, 6, ao mostrar a sua beleza deslumbrante em um novo ensaio fotográfico. Desta vez, a estrela registrou como foi o seu passeio até os Lençois Maranhenses.

A artista surgiu apenas de biquíni amarelo estilo fio-dental e deixou à mostra sua barriga reta, as curvas impecáveis e as pernas torneadas. “Mais um carrosel dos Lençois inspirada em amor próprio, declaração de amor, amor de companhia... Amor pelo presente que é viver! Eu agradeço”, disse ela na legenda.

Nos comentários, o namorado dela, o ator Iran Malfitano, disse: “Coisa mais linda”. Então, os fãs também elogiaram a beleza de Borges. “O corpo mais lindo e natural que já vi”, disse um seguidor. “Acho tão lindas suas fotos, naturais”, declarou outro. “Linda demais”, escreveu mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Babi Borges 🌻 (@barbaraborgesoficial)

Bárbara Borges e Iran Malfitano falam sobre o amor deles

Em entrevista na Revista CARAS, Bárbara Borges e Iran Malfitano falaram sobre a história de amor deles, que se reencontraram no confinamento de A Fazenda e engataram o romance. "O reencontro mostrou que sempre tivemos carinho um pelo outro. Ficamos anos sem ter contato e a alegria de quando nos vimos pela primeira vez foi muito marcante e forte! Confesso que, em alguns momentos, eu ficava mexida com o Iran... Sentia algo além de amizade, mas estava muito focada no jogo", disse ela, e completou: "O programa precisou acabar para nos darmos conta da falta que sentíamos um do outro e perceber que nossa relação, realmente, ia muito além da amizade. Nós dois já estávamos completamente apaixonados".

Por sua vez, Iran definiu o romance deles: "Estamos mais maduros, conscientes do que queremos. Acho que isso traz tranquilidade e leveza ao relacionamento. A maturidade faz com que enxerguemos determinadas coisas que só a experiência do tempo nos traz. Nosso relacionamento é sólido, bem estruturado, baseado na amizade. Nossa conexão é espiritual, de outras vidas. Somos muito parecidos em diversas coisas, temos reações parecidas em diversos momentos. A atração é da carne, mas a conexão é da alma, e as nossas almas se reencontraram.".