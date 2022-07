De biquíni azul, Jeniffer Nascimento curte passeio de barco no Rio de Janeiro

No dia do seu aniversário, Jeniffer Nascimento arrasa ao mostrar sua boa forma em dia ao ar livre

CARAS Digital Publicado em 29/07/2022, às 19h17

A atriz Jeniffer Nascimento comemorou o seu aniversário de 29 anos em grande estilo no Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira, 29, ela celebrou seu novo ano de vida com um passeio de barco no mar da cidade maravilhosa e registrou o momento nas redes sociais.

Nas fotos, a estrela apareceu só de biquíni azul e combinou o modelito com seus óculos escuros da mesma cor. Ela deixou à mostra sua barriguinha sarada e as pernas torneadas ao caprichar nas poses com a vista do Rio de Janeiro ao fundo.

“Eita manhã linda Rio de Janeiro”, disse ela na legenda.

Atualmente, Jeniffer Nascimento interpreta a Jéssica na novela Cara e Coragem, trama das 7 da Globo.

Jeniffer Nascimento mostra fotos do passeio: