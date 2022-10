De biquíni, Andressa Ferreira sensualiza no chuveiro e arranca suspiros: ''Rainha''

Nora de Gretchen, Andressa Ferreira, fez a temperatura subir ao exibir corpaço no chuveiro só de biquíni

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 14h22

A modelo Andressa Ferreira arrancou suspiros na rede social nesta terça-feira, 25, ao compartilhar um vídeo se exibindo em vários modelo de biquíni.

Em alguns registros, a esposa de Thammy Miranda apareceu embaixo do chuveiro e sensualizou ao aparecer com as curvas torneadas bem molhadas.

"Quando você se der conta do poder da autoconfiança, você conseguirá transformar o mundo à sua volta", refletiu a influenciadora na legenda da publicação ousada.

Não demorou para nos comentários os internautas encherem a nora de Gretchen de muitos elogios após verem o corpaço escultural dela em vários ângulos. "Rainha do biquíni", admiraram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, Andressa Ferreira chocou ao mostrar como era sua aparência aos 20 anos. Sem harmonização e com uns quilos a mais, a modelo surgiu diferente.

Andressa Ferreira revela susto ao perder o filho em sua grande mansão

Morando agora em uma mansão, nas últimas semanas, a modelo Andressa Ferreira contou que seu coração foi parar na boca ao perder o filho, Bento, de dois anos, em casa. Em seus stories, ela deu detalhes do episódio assustador, mas ao mesmo tempo engraçado.

Em outro momento, a famosa se mostrou irritada ao receber críticas sobre o menino. Na ocasião, ela foi questionada sobre a aparência do herdeiro. Exibindo um print de uma pergunta enviada de um internauta opinando que o cabelo do garoto está muito feio, a modelo ficou indignada com o comentário sobre a aparência de Bento.

