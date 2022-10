Andressa Ferreira choca ao mostrar sua aparência aos 21 anos: ''Mudei muito''

Esposa de Thammy Miranda, Andressa Ferreira, mostrou foto de seu passado e impressionou com mudança do rosto

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 10h57

A modelo Andressa Ferreira (34) impressionou ao mostrar como era aos 21 anos de vida. Nesta quinta-feira, 20, a influenciadora abriu uma caixinha de perguntas e recebeu um pedido de uma pessoa para mostrar uma foto de quando era mais nova.

No registro publicado pela esposa de Thammy Mirana (38), ela apareceu bem diferente do que é atualmente. Com os cabelos loiras e o rosto mais cheio, a nora de Gretchen (63) surpreendeu com sua transformação.

"Essa sou eu com 21 anos", mostrou Andressa Ferreira a lembrança. "Reage se acha que eu mudei muito", disse ela, que atualmente faz dieta e segue uma rotina de exercícios.

É bom lembrar que tempos atrás, a modelo renovou sua harmonização facial. A influenciadora mexeu na boca e em outros traços do rosto.

Nos últimos dias, ela foi questionada sobre ser mãe biológica de Bento Miranda (2) e provou exibindo um clique de sua infância, de quando era bem loira como o garoto.

Veja como Andressa Ferreira era aos 20 anos:

Andressa Ferreira revela susto ao perder o filho em sua mansão

Nas últimas semanas, a modelo Andressa Ferreira contou que seu coração foi parar na boca ao perder o filho, Bento, de dois anos, em sua mansão. Em seus stories, ela deu detalhes do episódio assustador, mas ao mesmo tempo engraçado.

Em outro momento, a famosa se mostrou irritada ao receber críticas sobre o menino. Na ocasião, ela foi questionada sobre a aparência do herdeiro. Exibindo um print de uma pergunta enviada de um internauta opinando que o cabelo do garoto está muito feio, a modelo ficou indignada com o comentário sobre a aparência de Bento.

