Daniela Albuquerque puxa biquíni até o limite e deixa virilha à mostra: "Sereia!”

A apresentadora Daniela Albuquerque arrancou suspiros ao posar de vários ângulos em passeio de barco

A apresentadora Daniela Albuquerque (40) exibiu nesta quinta-feira,19, toda a sua boa forma enquanto curtia um passeio de barco em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Usando um biquíni roxo cavadíssimo, a morena posou em diversos ângulos e roubou a cena ao deixar a virilha à mostra na peça minúscula.

Na legenda, ela relatou que está amando a temporada de viagens: “Pensa que dia lindo. Curtindo as minhas férias”, disse.

Seguidores ficaram babando e encheram os comentários com elogios à famosa. "Gata", escreveu um. Outra questionou: "Como ter este corpo??explica", disparou. “Eu falo com toda a certeza que é a mulher mais bonita do Brasil", afirmou um terceiro. Confira:

Ainda recentemente, Daniela Albuquerque, roubou a cena na web ao aparecer em um vídeo ousado em que surge puxando o biquíni fio-dental.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE DANIELA ALBUQUERQUE:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniela Albuquerque🌟🎭🎬🦁 (@danialbuquerquetv)

LUXO!

Daniela Albuquerquedeu um show de estilo no espelho de seu closet luxuso. Recentemente, a morena compartilhou cliques de seu final de semana e impressionou ao surgir toda estilosa em meio ao seu cômodo imenso.

De botas pretas no joelho e um trend coat branco, a jornalista surgiu arrasadora no registro feito no espelho do local onde guarda seus looks na mansão milionária onde vive.

"Um pouquinho do meu final de semana. Teve aniversário da minha linda e tour gastronômico com a minha gangue", exibiu as fotos curtindo com os amigos.