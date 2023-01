Aos 40 anos, Daniela Albuquerque impressiona os fãs ao exibir corpo magérrimo: "Que mulher!"

Daniela Albuquerque escandaliza só de fio-dental e revela curvas poderosas

Na tarde da última quarta-feira, 04, a apresentadora Daniela Albuquerque(40), roubou a cena na web ao aparecer em um vídeo ousado em que surge puxando o biquíni fio-dental.

Em um reels publicado em sua conta no Instagram, a artista mostrou que se refrescou do calor de Angra dos Reis, com uma deliciosa água de coco.

Em registros de frente e verso, a esposa de Amilcare Dallevo Jr. (65), ainda apostou em ângulos ousados - de baixo para cima - que valorizaram ainda mais suas curvas esculturais.

"Quando a sua roupa de cama combina com seu biquíni. Olha isso, adorei! [risos]", disse ela, se referindo ao mesmo tom da roupa de banho com a roupa de cama. "Faceira", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs, claro, elogiaram a boa forma da morena. "Maravilhosa", disse uma admiradora. "Perfeita", comentou outra. Já um terceiro ressaltou: "Que sorriso lindo Daniella, vc passar uma energia tão legal".

Recentemente, Daniela Albuquerque curtiu o show do cantor Harry Styles ao lado das herdeiras, Alice (10) e Antonella (7).

VEJA A PUBLICAÇÃO DE DANIELA ALBUQUERQUE:

Daniela Albuquerque encanta ao mostrar formatura da filha mais velha

A apresentadora Daniela Albuquerque encantou ao compartilhar um momento especial da vida escolar de sua filha mais velha, Alice (10), na rede social. A famosa publicou fotos da formatura da primogênita e se mostrou orgulhosa com a conquista dela.