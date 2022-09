De botas no joelho, Daniela Albuquerque faz foto arrasadora em seu closet luxuoso

Apresentadora Daniela Albuquerque impressionou ao fazer clique deslumbrante em espelho de seu closet imenso

Redação Publicado em 05/09/2022, às 12h17

A apresentadora Daniela Albuquerque (40) deu um show de estilo no espelho de seu closet luxuso. Nesta segunda-feira, 05, a famosa compartilhou cliques de seu final de semana e impressionou ao surgir toda estilosa em meio ao seu cômodo imenso.

De botas pretas no joelho e um trend coat branco, a jornalista surgiu arrasadora no registro feito no espelho do local onde guarda seus looks na mansão milionária onde vive.

"Um pouquinho do meu final de semana. Teve aniversário da minha linda @raquelfares e tour gastronômico com a minha gangue", exibiu as fotos curtindo com os amigos.

Inclusive, em um dos cliques, Daniela Albuquerque chocou ao aparecer quase de ponta cabeça usando minissaia e botas brilhantes.

Nos comentários dos registros, a artista recebeu uma chuva de elogios. "Princesa", elogiaram. "Linda e maravilhosa", falaram outros.

Daniela Albuquerque faz festão luxuoso para celebrar seus 40 anos

Nas últimas semanas, Daniela Albuquerque comemorou seu aniversário de 40 anos com uma grande festa em sua mansão. Na rede social, ela impressionou ao exibir os detalhes luxuosos do evento.

Grande estrela da noite, a apresentadora brilhou muito ao surgir usando um vestido de franjas, com transparência e todo brilhante, que, segundo ela, pesava cerca de 8 kg, mas não a atrapalhou em nada para curtir a festança.

