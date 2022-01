Com vestido ousado, Rafa Kalimann ostenta abdômen sarado em show no Rio

Apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann curtiu show da Anitta na capital carioca

CARAS Digital Publicado em 24/01/2022, às 09h51

Com um modelito bem provocante, a apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann (28) deu o que falar no show da cantora Anitta (28) que rolou neste final de semana no Rio de Janeiro.

No evento que agitou a capital carioca, a famosa influenciadora digital escolheu um look diferente e bem ousado, deixando a barriga sequinha à mostra.

Com estampa de oncinha, o figurino da artista ainda ganhou um ar despojado ao ser composto por tênis brancos, e não sandálias de salto alto.

Por lá, Rafa Kalimann curtiu o som da Anitta ao lado da atriz Bruna Marquezine (26), que também esteve na apresentação de ensaio da poderosa do funk na cidade maravilhosa.

Confira a beleza da ex-BBB Rafa Kalimann!

(Foto: Agnews)