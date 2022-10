Com top brilhante, Carol Peixinho marca presença no Prêmio Multishow com Thiaguinho

Thiaguinho e Carol Peixinho marcaram presença no Prêmio Multishow na última terça-feira, 18

Redação Publicado em 19/10/2022, às 10h04

A ex-BBB Carol Peixinho (37) marcou presença no Prêmio Multishow, na última terça-feira, 18, ao lado do cantor Thiaguinho (39) e roubou a cena com a sua produção para o evento que aconteceu no Rio de Janeiro.

Ostentando uma beleza exuberante, Carol Peixinho surgiu com um uma saia com fenda poderosa e um top cropped, ambos brilhantes.

Enquanto Thiaguinho elegeu um terno branco para a ocasião, e posou sorridente ao lado da amada, Carol Peixinho para diversas fotos na premiação.

Juntinhos, o casalzão passou pelo tapete vermelho do Prêmio Multishow e esbanjaram amor nos registros dos fotógrafos.

Vejas as fotos de Carol Peixinho e Thiaguinho:

Carol Peixinho e Thiaguinho no Prêmio Multishow - Foto: Webert Belicio/AgNews

Carol Peixinho posa com Thiaguinho em premiação - Foto: Webert Belicio/AgNews

Carol Peixinho esbanja curvas perfeitas na Bahia

Na web, Carol Peixinho impressionou mais uma vez ao esbanjar sua boa forma em fotos. Neste fim de semana, ela curtiu uma praia com o namorado, o cantor Thiaguinho, e chamou a atenção com suas curvas torneadas. De biquíni estiloso, a influenciadora exibiu seu corpaço com bronzeado intenso e deu um show de beleza ao curtir as areias de Salvador, na Bahia. "De Todos os Santos, encantos e Axé", disse Carol.

