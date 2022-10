Com seu novo cabelo, Carolina Dieckmann passa dos limites da beleza e choca: ''Rosto perfeito''

Atriz Carolina Dieckmann exibiu novos cabelos com produção deslumbrante e chocou com tanta beleza

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 13h41

A atriz Carolina Dieckmann (44) deu um show de beleza em novas fotos em sua rede social. Nesta sexta-feira, 21, ela compartilhou várias selfies toda produzida e chamou a atenção ao posar deslumbrante no momento.

Nos registros publicados pela artista, ela apareceu fazendo diversas caras para exibir a maquiagem do dia. Com delineado e pele iluminada, Carolina Dieckmann surgiu arrasadora com seus novos cabelos mais curtinhos e alaranjados.

"Por aqui não desperdiçamos a hora mágica… hehehe; isso foi ontem; qual a sua favorita?", disse ela ao dar um show de estilo também ao posar com uma roupa colorida.

Nos comentários da publicação, não demorou para os internautas encherem a famosa de elogios. "Seu rosto é perfeito", admiraram os fãs. "Quanta beleza", exclamaram outros.

Nas últimas semanas, Carolina Dieckmann compartilhou fotos iniciando a celebração de seu aniversário de 44 anos. Ao contar sua idade para os internautas, a loira chocou com sua aparência jovem.

Nos comentários do post, os fãs parabenizaram a aniversariante e se mostraram chocados com sua idade. "44 com cara de 22", disseram sobre ela parecer mais jovem. "Gente, 44? Meu deus onde?", exclamou uma seguidora.

CAROLINA DIECKMANN DE VOLTA AS NOVELAS

A atriz Carolina Dieckmann está confirmada no elenco de Vai na Fé, próxima novela das sete da TV Globo que estreia em 2023.

Após cinco anos fora das telinhas, ela viverá Lumiar, uma professora na faculdade de Direito, que se envolve em um triângulo amoroso com os personagens de Sheron Menezzes e Samuel de Assis.

