Com o abdômen trincado, Aline Campos surge em praia de biquíni branco

Influenciadora e modelo Aline Campos ostenta curvas perfeitas ao curtir dia na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

Exibindo sua beleza, a influenciadora digital Aline Campos (35) roubou a cena nesta terça-feira, 14, ao ser clicada em praia no Rio de Janeiro!

Mesmo com o dia sem sol na capital carioca, a modelo aproveitou para dar um mergulho no mar e foi fotografada mostrando seu corpão na areia.

Na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, a gata surgiu usando um biquíni branco fio-dental, com a parte de cima tomara que caia e a parte inferior cavada, com detalhes de argolas douradas nas laterais.

Nas imagens, além do corpo sarado e musculoso de Aline e seu abdômen trincado, é possível ver suas tatuagens e piercing no umbigo.

Vale lembrar que Aline está solteira desde que terminou o namoro com o DJ Jesus Luz (36). O fim do relacionamento foi anunciado nas redes sociais, em janeiro deste ano.

Em entrevista, ela falou da relação com Jesus após o término. "Desde que terminei o namoro, estou muito focada no trabalho, curtindo com meu filho (Nathan, de 12 anos). Estou num momento de me desconectar do meu namorado, que é meu amigo. Eu o amo muito. E agora não consigo nem pensar em me relacionar de novo. Está tudo fluindo. Terminamos de forma amigável. Pensamos da mesma forma. Nós nos falamos bastante como amigos."

Confira as fotos de Aline Campos em praia do Rio de Janeiro:

Fotos: Dilson Silva/Ag News

Aline Campos mostra corpaço ao eleger peça minúscula

Recentemente, a modelo Aline Campos decidiu explodir o termômetro das redes sociais! A ex-de Jesus Luz mostrou que é uma mulher perfeita, ao eleger um look minúsculo e para lá de cavado, deixando seus seguidores completamente malucos.

Em seu perfil oficial no Instagram, a morena compartilhou alguns cliques exibindo suas curvas esculturais, usando um look de peça única. Extremamente cavada, a peça eleita pela modelo deixa a barriga chapada e o bumbum empinado da influenciadora bem à mostra.

Além disso, Aline colocou para jogo suas pernas para lá de torneadas, que deixam muitas musas de academia no chinelo! “Impactada com essas fotos do desfile de ontem!”, escreveu a modelo, na legenda da publicação que compartilhou.

