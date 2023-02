De look cavadíssimo, Aline Campos ostenta corpão ao eleger peça minúscula

Aline Campos deixa curvas sensacionais ao escolher look minúsculo, deixando seguidores malucos

Nesta quarta-feira, 8, a modelo Aline Campos (35) decidiu explodir o termômetro das redes sociais! A ex-de Jesus Luz mostrou que é uma mulher perfeita, ao eleger um look minúsculo e para lá de cavado, deixando seus seguidores completamente malucos.

Em seu perfil oficial no Instagram, a morena compartilhou alguns cliques exibindo suas curvas esculturais, usando um look de peça única. Extremamente cavada, a peça eleita pela modelo deixa a barriga chapada e o bumbum empinado da influenciadora bem à mostra.

Além disso, Aline colocou para jogo suas pernas para lá de torneadas, que deixam muitas musas de academia no chinelo! “Impactada com essas fotos do desfile de ontem!”, escreveu a modelo, na legenda da publicação que compartilhou.

Os fãs simplesmente enlouqueceram com o corpão da musa. “Impactada estou eu com esse copo”, escreveu uma fã. “Mana, eu acho que se tu fosses em algum museu, e ficasse lá parada por apenas 5 minutos, sem dúvida seria a obra de arte mais linda desse universo”, exaltou uma outra. “Maravilhosa demais”, exclamou uma terceira internauta.

Veja a publicação da modelo Aline Campos ostentando seu corpão absurdo com um look para lá de cavado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Campos (@soualinecampos)



GENTE!

Após o término do namoro com o modelo Jesus Luz, anunciado no início de janeiro deste ano, a modelo Aline Campos abriu o coração e resolveu falar sobre o assuto com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

"Desde que terminei o namoro, estou muito focada no trabalho, curtindo com meu filho (Nathan, de 12 anos). Estou num momento de me desconectar do meu namorado, que é meu amigo. Eu o amo muito. E agora não consigo nem pensar em me relacionar de novo. Está tudo fluindo. Terminamos de forma amigável. Pensamos da mesma forma. Nós nos falamos bastante como amigos. Temos cachorro, gato, carinho um pelo outro... Já éramos amigos antes. (O término) não é fácil justamente por termos um relacionamento tão bom. Pena que a relação não está sendo tão leve como amiga, mas a gente sabe que ... O importante é cada um de nós estar bem e deixar a coisa fluir. A gente nunca sabe o dia de amanhã", desabafou.